Gás natural vendido pela Petrobras vai ficar 19% mais caro no domingo

O gás natural vendido às distribuidoras pela Petrobras vai ficar 19% mais caro a partir de domingo. O novo reajuste trimestral, com validade até 31 de julho, foi divulgado nessa sexta-feira pela estatal.

Segundo a Petrobras, a variação do preço do gás natural se dá com base em fórmulas previstas em contratos públicos e divulgados no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O cálculo leva em conta as variações do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio.

Desde 2016, a estatal adota a política que vincula os preços praticados no país aos do mercado internacional, tendo como referência o preço do barril de petróleo tipo brent, que é calculado em dólar.

Para os botijões a base de GLP, gás liquefeito de petróleo, o reajuste não gera impactos. A medida deverá afetar principalmente moradores que consomem gás natural canalizado e motoristas com carros que utilizam Gás Natural Veicular. Setores da indústria que usam o gás natural como fonte de energia também serão impactados.

*Com informações da Agencia Brasil

Economia Rio de Janeiro Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio* – Repórter da Rádio Nacional Gás Natural 2:49