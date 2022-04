Gasolina bate novo recorde de preço, diz ANP

A gasolina está mais cara pela segunda semana consecutiva e bateu novo recorde de preço. Na semana passada, período de 17 a 23 de abril, a média de preço da gasolina no país estava em R$ 7,27 o litro. Isso segundo levantamento da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), que encontrou uma variação muito grande de preços pelo Brasil. A gasolina mais cara está em São Paulo custando R$ 8,59 o litro. Já o menor preço está no Amapá com R$ 6,19 o litro.

A gente conversou com o professor de economia da Universidade de Brasília Luiz Honorato para entender os motivos desse novo aumento. Ele disse que mesmo com a queda do dólar perante o real, o preço do barril do petróleo se manteve elevado nesse período devido às incertezas da guerra na Ucrânia.

O etanol, em função da quebra da safra, também tem sofrido aumento nessas últimas semanas, passando de R$ 4,64 no início de março para R$ 5,49 o litro nesse último levantamento.

Assim, o motorista que tem veículo Flex precisa ficar atento e fazer aquele velho cálculo de proporção de quilometragem por litro para ver se vale a pena, em termos de economia para o bolso, utilizar o etanol no lugar da gasolina.

*Com produção de Dayana Victor

