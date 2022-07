Gasolina tem queda de 2,5% após nova redução de preço pela Petrobras

O preço da gasolina continua em trajetória de queda e caiu 2,5% na semana de 24 a 30 de julho, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível recuou em média de R$ 5,89 para R$ 5,74 no período.

No primeiro dia da vigência da redução de 3,9% no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, que segue outro corte feito na semana passada, de 4,9%, o combustível se mantinha 3% acima do preço praticado no mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom)

Segundo a entidade, para atingir a paridade o preço poderia cair mais R$ 0,15 por litro.

Veja o preço médio do litro da gasolina por Estado:

Acre – R$ 6,10

Alagoas – R$ 5,87

Amapá – R$ 5,22

Amazonas – R$ 5,86

Bahia – R$ 6,04

Ceará – R$ 6,01

Distrito Federal – R$ 5,91

Espírito Santo – R$ 5,83

Goiás – R$ 5,6

Maranhão – R$ 5,76

Mato Grosso – R$ 5,79

Mato Grosso do Sul – R$ 5,37

Minas Gerais – R$ 5,61

Pará – R$ 5,82

Paraíba – R$ 5,72

Paraná – R$ 5,66

Pernambuco – R$ 5,89

Piauí – R$ 5,94

Rio de Janeiro – R$ 5,84

Rio Grande do Norte – R$ 6,21

Rio Grande do Sul – R$ 5,65

Rondônia – R$ 5,73

Roraima – R$ 5,95

Santa Catarina – R$ 5,68

São Paulo – R$ 5,65

Sergipe – R$ 5,57

Tocantins – R$ 6,01

Diesel

Já o preço médio do óleo diesel S10, que se encontra pressionado no mercado internacional, devido ao aumento da demanda, se manteve praticamente estável, com ligeira redução de R$ 7,55 para R$ 7,51 o litro na mesma semana. O diesel S10, menos poluente, é o tipo de diesel mais consumido no País.

O preço do combustível no Brasil está 5% acima do preço externo, informa a Abicom, e poderia haver uma redução de R$ 0,24 por litro.

O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos, o gás de cozinha, também não teve alteração expressiva. Em média, o botijão foi encontrado pela agência a R$ 111,75 contra R$ 111,80 na semana anterior.

Já preço médio do litro de etanol chegou a R$ 4,21 na semana de 24 a 30 de julho. O valor representa um recuo de 2,55%, em relação ao preço médio do litro do combustível, de R$ 4,32, registrado na semana anterior (17 a 23 de julho).