GastronomiaFestival Gastronômico do Prado gera mais de R$ 1 milhão em faturamento

Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 15:05

Realizado pela Aprhope, Prefeitura de Prado e Sebrae, com a correalização do Senac, o Festival Gastronômico e Cultural do Prado, chegou ao final de sua 15ª edição na quarta-feira (27), após 17 dias. E os resultados superaram as expectativas, com mais de R$1,2 milhão de faturamento geral, cerca de R$350 mil de faturamento só com os pratos do festival.

A realização do Festival no Prado, além de movimentar o turismo, a economia e cultura local, ainda gerou mais de 60 novos postos de trabalho gerados. Nesses 17 dias, foram mais de 27 mil pratos diversos vendidos, sendo 7 mil pratos exclusivos concorrentes do festival, o que gerou o aumento em média de 36% nas vendas, comparadas ao mesmo período no ano anterior.

O tema deste ano, “Pé na areia e sabor de mar”, buscou homenagear as belezas do litoral e os sabores marcantes do tempero característico da Costa das Baleias. Os organizadores ampliaram a abrangência neste ano e 72 estabelecimentos participaram do evento, que já se tornou tradição na região, oferecendo o melhor da gastronomia entre pratos principais, lanches, petiscos, sobremesas e drinks.

Na noite de quarta, aconteceu também a cerimônia de entrega da premiação aos vencedores das categorias, marcando oficialmente o encerramento do festival, que contou ainda com atrações musicais e culturais, comida e bebida, além das presenças ilustres dos empresários do setor e autoridades locais.

O gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito destacou, durante a abertura do evento, a participação e empenho dos empresários, que dedicaram bastante para o sucesso do festival, bem como o púbico que se encantou com a imersão gastronômica, pontuando os melhores feedbacks possíveis.

“Mais importante é a participação de todos, Guaratiba, Cumuruxatiba, Corumbau. Foram dias intensos, todos se dedicaram muito, aprenderam também com as oficinas de capacitação. Agora é reverter todos os resultados positivos em serviços de excelência em continuidade nos estabelecimentos”, acrescentou Alex Brito.

Uma das inovações do evento foi a atuação dos influenciadores digitais nas redes sociais próprias e do festival, fazendo com que a divulgação dos empreendimentos e seus pratos obtivessem uma métrica surpreendente de quase 1,5 milhão de impressões totais e mais de 1 milhão no alcance com Instagram e Facebook.