GDF autoriza concurso para contratação de 150 brigadistas florestais

A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização de processo seletivo para a contratação de 150 brigadistas florestais. Os servidores deverão atuar na prevenção e no combate a incêndios no Cerrado.

As informações aparecem publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (2/6).

Serão seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas florestais combatentes. As contratações terão caráter temporário.

Também ficou definida a previsão de cadastro reserva igual a 50% do número de vagas autorizadas. O certame deverá ser feito pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

