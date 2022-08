Conhecida por falar abertamente sobre sexo, Geisy Arruda revelou que já passou por algumas saias-justas relacionadas ao assunto. Em entrevista ao podcast Horóscopo na Band, ela contou que, uma vez, uma mulher a perseguiu em uma festa para que ela fizesse ménage, o famoso sexo a três.

“Já aconteceu de estar na balada e a mulher vir atrás, doida por mim, e falar: ‘Eu e meu marido’. Mas ela estava querendo mais do que ele. Que povo moderno, fico passada com a cara de pau do povo. Não estava esperando pelo lugar, não era uma casa de swing”, entregou.

Segundo Geisy, a mulher não ficou nada satisfeita com a resposta negativa.

“Fui embora e a mulher correu atrás de mim! Naquele dia, eu não estava muito para sacanagem, estava em um relacionamento. Eu sou fiel, uma geminiana que é fiel”, disse.

Confira o bate-papo:

O post Geisy Arruda diz que foi perseguida por mulher para fazer ménage apareceu primeiro em Metrópoles.