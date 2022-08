Geisy Arruda faz a calcinha sumir enquanto posa “acorrentada” em lingerie inusitada

Impressionou! Geisy Arruda caprichou no clique para enlouquecer os fãs durante a madrugada desta quarta-feira (03) e inovou no visual “diferenciado” para a escolha do look. A musa do OnlyFans escolheu um conjunto cor de rosa e fez o maior sucesso no Instagram.

+ Volume de Geisy Arruda quase não fecha zíper de decote e marquinha bronzeada ‘anima’ a web

Aos 33 anos, a modelo surgiu com peças no tom pink e com detalhes de correntes super ousados para enlouquecer os internautas. Geisy caprichou na hora da selfie e esbanjou seu corpão sarado para os fãs, ostentando também seu bronzeado marcante no registro.

“Uma deusa belíssima”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Acho que rosa é minha nova cor favorita depois dessa foto”, brincou outro internauta, que ficou babando pela musa. “A mais braba que nós temos”, exaltou um terceiro. Confira o clique:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Milionária? Saiba quanto Geisy Arruda já faturou no OnlyFans Ela segue vencendo! Recentemente, a coluna “Pouca Vergonha”, do portal Metrópoles, apurou o faturamento da musa através da venda de conteúdo adulto no OnlyFans. A modelo estreou seu perfil em março deste ano e, desde então, segue fazendo um baita sucesso.

A coluna revelou que a musa já possui mais de mil fotos e vídeos publicados e conta com cerca de 73 mil assinantes apenas na plataforma Privacy, que é brasileira. Em pouco tempo, Geisy já teria faturado aproximadamente R$1,2 milhão em menos de seis meses.

Em entrevista à Quem, Geisy chegou a contar de onde surgiu a ideia de se lançar no mundo de venda de conteúdos adultos: “Quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only mesmo sem conteúdo e 300 dólares na minha conta, não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa, foi impossível resistir”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Marina Ruy Barbosa senta de lado no sofá por conta do volume do bumbum: “Não coube?”

+ Sabrina Sato posa com vestido vermelho aberto e fãs dão zoom para descobrir mais: “Deu pra ver”

+ Aline Campos é flagrada tomando banho de mar em praia do Rio de Janeiro