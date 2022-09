Geisy Arruda mostra flexibilidade com partes íntimas quase aparecendo: “Olha a tabaca”

Ensaio novinho! Geisy Arruda, influenciadora digital, modelo e produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, realizou um novo ensaio no Sertão do Piauí na tarde desta quarta-feira (14) e ainda comentou um pouco mais de sua ideia.

+ Mel Maia ‘perde a vergonha’ e mostra corpo turbinado com biquíni revelando bronze íntimo

“Eu sou apaixonada pela Natureza, amo os animais e o Sol. Tomar banho de rio renova minhas energias. Procurando meu peão da Fivela Grande igual a Bruaca… Amo homem bruto que lida com cavalos e gado. Eu gosto do cheiro do mato e do suor da virilidade”, disse Geisy Arruda.

Claro, em poucos minutos, os fãs a influenciadora digital já estavam repercutindo as fotos: “O novo ensaio da Geisy Arruda está o puro suco da perfeição”, brincou um fãs no Twitter. “Que mulher perfeita, eu não aguento”, disse mais uma.

Confira o novo ensaio que está dando o que falar:

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Geisy Arruda é questionada sobre seus momentos íntimos e se define como “safofa” Durante entrevista cedida ao podcast Horóscopo na Band, com André Mantovanni, Geisy Arruda comentou mais sobre seus momentos íntimos, como gosta de se ‘comportar’ e ainda se definiu como ‘safofa’.

“Tenho que ficar procurando sarna para me coçar. Eu vou fundo na minha arte. Preciso me inspirar, então eu vou para a ‘p*****’. Mas na vida normal tenho um pouco de preguiça. Acredito que sexo é troca de energia. Se você ficar com uma pessoa sobrecarregada, que vai te puxar para baixo, ela vai sugar a sua energia”, afirmou Geisy Arruda.

“Faço jantar e um monte de sacanagem, lingerie nova, gel, vibrador… o cabaré. No meio da rua. É quase para ser presa. Adoro uma aventura ou fazer algo escondido. Nunca fui tímida”, continuou.

Geisy Arruda ainda disse que não sente qualquer problema em fala sobre sexo: “As pessoas têm desejos, mas têm medo de falar sobre eles. Por que todo mundo gosta, mas ninguém fala? Qual o pecado nisso? E comecei a falar que não tinha concorrência nesse mercado [de contos eróticos]. Foi quando comecei a investir nisso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

LEIA MAIS SOBRE GEISY ARRUDA:

+ Geisy Arruda é clicada pelas ruas de São Paulo com volume saindo por baixo da blusa: “Rosinha”

+ No dia do sexo, Geisy Arruda mostra como vai comemorar com parte do volume escapando do decote

+ Geisy Arruda resolve se filmar na cozinha sem calcinha e rebola: “Não censuraram ainda”