Geisy Arruda posa em clima do Dia das Crianças: “Uma Princesa pode ser Sexy”

Geisy Arruda aproveitou o Dia das Crianças para posar com figurino de princesa sexy, com direito a asas de borboleta, tiara, pirulito, catavento e acessórios delicados. As fotos foram feitas no interior de São Paulo.

“Sempre gostei de brincar de boneca, e hoje posso ser uma. Uma princesa levada, empoderada e ter o domínio de sua própria vida, que não espera pelo príncipe encantado e é sua própria fada madrinha, e claro, vestindo rosa, minha cor da sorte“ conta Geisy.

As fotos estão disponíveis nas plataformas de conteúdo adulto. Recentemente Geisy lançou seu quarto livro de contos eróticos “A Dama da Sedução”.

Foto: Cauê Garcia