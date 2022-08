Geisy Arruda prova aos fãs que seu volumão íntimo consegue ser maior que o fio-dental rosa

Causando na Europa! Geisy Arruda resolveu quebrar a internet na manhã deste sábado (06) enquanto curte um dia de praia durante sua viagem a Portugal. A musa não poupou o coração dos seguidores do Instagram e deu o que falar com seu look praiano super ousado.

+ Geisy Arruda sai de férias e deixa portugueses chocados com maiô rosa polêmico: “Cheguei”

A musa do OnlyFans aproveitou o verão europeu para renovar seu bronzeado, que já estava roubando a cena. Geisy caprichou com um maiô rosa que evidenciou ainda mais sua boa forma e causou polêmica ao exibir a marquinha nos registros de frente e verso.

“Fique babando de verdade aqui”, admitiu um seguidor nos comentários da publicação. “A perfeição dela sempre indo e vindo”, elogiou outro internauta. “Sorte dos portugueses vendo essa beldade desfilar na praia”, disparou um terceiro. Confira os cliques da musa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Geisy Arruda revela segredo de sua beleza Beleza natural! Recentemente, em entrevista ao UOL Splash, Geisy Arruda revelou seu “segredo” de beleza e falou sobre sua forma física. A musa refletiu sobre sua idade e abriu o jogo sobre a liberdade na hora de se vestir e o que faz para manter o shape.

“A gente adquire com a idade… com a idade a gente vai aprendendo o que combina, o que não combina, o que cai bem, o que não cai bem. Eu demorei alguns anos para aprender isso. Hoje eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu não quero ter o corpo da rainha da bateria, eu quero ter o meu corpo, eu quero usar as minhas roupas”, contou a musa.

Geisy falou sobre sua rotina e negou o rótulo de musa fitness: “eu não quero seguir um padrão pra ser a musa fitness, eu quero ser a Geisy, que gosta de pizza, que gosta de japonês, que gosta de tomar um chope, que gosta de tomar uma caipirinha… Quando eu aprendi a me aceitar, a minha vida mudou, porque as pessoas foram obrigadas a se aceitar a Geisy Arruda ser humano”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Larissa Manoela aposta em saia rosa minúscula e coxas da atriz impressionam: “Turbinada”

+ Gabi Martins percebe que calça não passa pelo volume e dá abaixadinha: “Olha a marquinha”

+ Jogando seu bumbum, Flay tira quase toda a roupa e dá zoom em seus detalhes íntimos