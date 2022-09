Geisy Arruda se descuida na hora da foto, blusa sobe sem querer e mostra demais: “Noitada”

Curtiu a noitada! Geisy Arruda deu o que falar nas redes sociais durante a noite desta quinta-feira (22) e pegou os internautas de surpresa ao compartilhar uma sequência de cliques de seu look escolhido para a ocasião. A musa do OnlyFans, claro, se tornou assunto entre os fãs e deixou todo mundo chocado!

Porém, o que realmente chamou atenção dos internautas não foi o look fashionista da musa, que evidenciou ainda mais as curvas esculturais de Geisy, mas sim, um detalhe pra lá de ousado que ela deixou escapar na hora de compor o visual para tirar as fotos.

“Como não se apaixonar por essa mulher maravilhosa?”, questionou um seguidor nos comentários da publicação, deixando diversos emojis de coração para a musa. “É uma foto mais linda que a outra”, babou outro internauta. “Tá cada dia mais maravilhosa”, disparou um terceiro.

Geisy Arruda revela que já foi perseguida por uma mulher na balada Que tenso! Recentemente, em entrevista ao Horóscopo na Band, a influenciadora Geisy Arruda contou uma situação bem inusitada que já passou enquanto aproveitava a noitada para se divertir. A musa do OnlyFans afirmou que chegou a ser perseguida por uma mulher em uma balada para ter relações íntimas a três.

“Já aconteceu de estar na balada e a mulher vir atrás, doida por mim, e falar: ‘Eu e meu marido’. Mas ela estava querendo mais do que ele. Que povo moderno, fico passada com a cara de pau do povo. Não estava esperando pelo lugar, não era uma casa de swing”, contou Geisy Arruda.

“Fui embora e a mulher correu atrás de mim! Naquele dia, eu não estava muito para sacanagem, estava em um relacionamento. Eu sou fiel, uma geminiana que é fiel”, revelou a musa, afirmando que não estava solteira na época do acontecimento.

