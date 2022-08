Geisy Arruda usa biquíni pequeno demais no corpo para se bronzear: “Nem quero a marquinha”

Sempre polêmica! Geisy Arruda quebrou a internet durante a noite desta sexta-feira (19) ao publicar um novo registro de suas férias em Portugal. A musa aproveitou o verão para curtir mais um dia de praia e deixou os seguidores do Instagram babando com os registros ousados!

Apostando num biquíni preto basiquinho, a musa de 33 anos botou o corpão pra jogo enquanto aproveitava para garantir aquela marquinha ousada para o fim de semana. Geisy caprichou na produção praiana e colecionou os elogios de seus fãs na publicação.

“Um verdadeiro mulherão, impossível de se jogar fora”, exaltou um seguidor nos comentários. “Já quero o verão pra ver mais fotos dessas”, brincou outro internauta com emojis apaixonados. “Aurélio precisa criar outro adjetivo, porque os que têm não conseguem chegar nem perto do tamanho da sua beleza”, disparou um terceiro, exaltando a musa. Confira os registros:

Geisy Arruda revela que recebeu convite inusitado de casal: “Povo moderno” Propostas inusitadas! Recentemente, Geisy Arruda participou do “Horóscopo na Band” e revelou algumas histórias curiosas de quando frequentou baladas. A musa revelou que já chegou a ser procurada por um casal e recebeu um convite para fazer sexo à três pela esposa.

“Recebo muitos convites para fazer ménage. Já aconteceu de estar na balada e a mulher vir atrás, doida por mim, e falar: eu e meu marido! Mas ela estava querendo mais do que ele. Que povo moderno. Fico passada com a cara de pau do povo. Eu não estava esperando pelo lugar. Não era uma casa de swing”, contou a musa.

“Fui embora e a mulher correu atrás de mim! Naquele dia eu não estava muito para sacanagem, estava em um relacionamento. Eu sou fiel. Uma geminiana que é fiel”, brincou Geisy relembrando o episódio.

