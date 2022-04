Geninho garante Vitória ‘com cara nova’ para estreia na Série C

O Vitória começou a temporada 2022 de forma frustrante. Uma das missões era voltar ao mata-mata do Campeonato Baiano, mas o Leão caiu na fase de grupos pelo quarto ano consecutivo. A eliminação custou o cargo do técnico Dado Cavalcanti, sendo substituído pelo experiente Geninho.

Agora, é a hora do rubro-negro estrear na Série C e lutar pelo principal objetivo no ano: voltar à segunda divisão. Para isso, o time teve um longo tempo dedicado apenas para treinos. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 23 de março, na vitória por 2×0 sobre o Glória-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil.

“Preparação foi bem feita, houve um empenho grande do grupo, dos atletas em assimilar uma nova maneira de jogar, nova metodologia de treino, e espero que isso vá para dentro de campo, que a equipe possa fazer um bom desempenho e que a gente traga um bom resultado”, avaliou Geninho.

O primeiro jogo na competição será neste sábado (9), às 17h, contra o Remo, no Baenão. O Vitória, aliás, ganhou uma série de reforços recentemente. Mas o técnico explicou que apenas o zagueiro Rafael Ribeiro estará à disposição para a partida. Ainda assim, Geninho promete: o Leão terá uma cara nova no duelo.

“Infelizmente não vamos poder contar com nossos reforços. Praticamente todos estão fora de combate. Só vou poder utilizar o zagueiro Rafael, que veio do Náutico. Fora isso, os outros, Lazaroni, Blanco, os garotos ainda vinculados ao Atlético [Dionísio e Miller], não poderão ser utilizados. E tivemos a lesão do Jadson, uma dor lombar que o tirou do jogo. Praticamente estou com o mesmo grupo que vinha jogando, que vinha defendendo o Vitória em outras competições. Mas acredito que provavelmente seja um Vitória com uma nova cara, essa é a minha esperança”.

“É um time com cara nova, com metodologia de trabalho nova, uma nova maneira de jogar. Hoje é uma equipe mais solta, mais confiante. Espero que seja um Vitória bastante diferente daquele que jogou o Campeonato Baiano”, completou.

O Remo, aliás, foi campeão do Campeonato Paraense na última quarta-feira (6), sobre o maior rival, o Paysandu. O Leão Azul venceu na ida por 3×0 e, mesmo com a derrota por 3×1 na volta, ficou com o título. Geninho descartou um possível desgaste do adversário, e alertou que o rival chegará motivado para o jogo.

“Não acho que o Remo venha muito desgastado, não. Eu acho que jogou, tem um tempo de recuperação, sim, e acho que vai ser priorizado pelo [técnico Paulo Bonamigo]. Em termos de treinamento, vem com muito mais ritmo do que o Vitória, porque vem disputando campeonato, jogando quarta e domingo o Campeonato Paraense. Vem com um time encaixado, entrosado. Também trouxe algumas contratações que não sei se vai poder utilizar. Mas acho que vem, sim, muito motivado porque ganhou um título”, avisou.

“A torcida estará motivada no Baenão, e esse detalhe vai trazer mais dificuldade em relação ao Vitória para o jogo. Vai pegar uma equipe motivada, com uma torcida motivada, em um campo diferente do Barradão. Campo mais encaixado, com a torcida mais presente, e, principalmente, com um gramado pesado, está chovendo muito aqui em Belém já há alguns dias. Então, você vai jogar num campo onde a bola vai ter mais dificuldade de rolar”, seguiu.

Ao longo dessa semana, Geninho focou os treinos com atividades de finalizações. Para o treinador, essa é uma dor de cabeça do time, que precisa melhorar as definições.

“Realmente a parte que tem mais me preocupado na equipe é o meio pra frente. Acho até que estamos criando bastante chances de gol, no jogo-treino nós criamos várias oportunidades, mas não estamos definindo. Então, realmente são os trabalhos e jogos que demonstram aonde temos que focar de uma maneira mais firme nos treinamentos. Massificamos essa semana treino de fundamentos, de conclusão. Eu espero que a gente evoluindo, criando e que a partir de agora essas chances de gol sejam melhores aproveitadas porque é fundamental fazer gol para ganhar jogo”, avaliou.