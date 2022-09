Gente como a gente! Adriane Galisteu se empolga com discussão de Deborah e Deolane

Desde o episódio de pré-estreia, a décima quarta temporada de ‘A Fazenda’ está se mostrando bem frenética para o público. No episódio que foi ao ar nesta quinta-feira (15), o programa exibiu o VT da discussão que rolou entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra.

A briga entre as duas participantes foi responsável por movimentar o dia no reality show rural. No final da exibição do VT, Adriane Galisteu, responsável por comandar o programa, mostrou estar bem focada na discussão das peoas. E é claro que os telespectadores de ‘A Fazenda14’ amaram a reação da apresentadora.

A Galisteu gente, eu amo!! #NovoPeão pic.twitter.com/Ak0csirbyT

Eita trem bão! #NovoPeão pic.twitter.com/bXFU2bymEK

Record corta câmera após Pétala assumir que teve privilégio no pré-confinamento Ao ser pressionada por Kerline, Ingrid Ohara, Ruivinha de Marte e Moranguinho, Pétala revela quais privilégios teve no pré-confinamento de ‘A Fazenda 14’. A influenciadora falou sobre poder assistir conteúdos das plataformas de streaming, que só funcionam com o acesso à internet.

As acusações começaram quando Deborah falou que Pétala e Deolane tinham conhecimento da pergunta que Leo Dias fez na dinâmica da pré-estreia. As suspeitas sobre as participantes aumentaram quando comentaram sobre a morte da rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), na última quinta-feira (08), já que os outros peões não sabiam da informação.

Em conversa com as meninas, Pétala confirma que teve acesso a informação externa quando estava confinada no hotel #AFazenda14 pic.twitter.com/KNEdBuAi8H

