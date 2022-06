Gentili: “Se Gusttavo votasse no Lula a mídia estaria passando pano”

Danilo Gentili expôs sua opinião sobre a polêmica envolvendo os cachês de Gusttavo Lima em contratos entre o cantor e prefeituras do país. Gentili colocou em questão que se o sertanejo fosse um apoiador do ex-presidente Lula, a repercussão do caso seria diferente.

“Se Gusttavo Lima todo ano tirasse foto apoiando o Freixo e votasse Lula a mídia estaria passando pano. Estaríamos lendo no UOL hoje mesmo “como dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local”. Aqui no Brasil tudo depende do lado que você está”, disse em um tweet publicado nesta terça-feira (31/5).

Danilo Gentili e Gusttavo Lima

danilo gentili Danilo Gentili apresenta o programa The Noite

Reprodução

Gusttavo Lima (Reprodução: Instagram) Gusttavo Lima (Reprodução: Instagram)

Gusttavo Lima (Reprodução: Instagram)

Gusttavo Lima Gusttavo Lima agora tem dois shows investigados pelo Ministério Público

Instagram/Reprodução

0

Atualmente, Gusttavo Lima é alvo de uma investigação do Ministério Público e já teve algumas apresentações canceladas em três estados do Brasil. Na noite dessa segunda-feira (30/5), o sertanejo fez um profundo desabado em uma live realizada no Instagram e foi incisivo ao se defender das acusações.

“Eu precisava, acima de tudo, desabafar com vocês e falar sobre todas essas perseguições que eu estou sofrendo na minha vida pessoal, no meu trabalho, em tudo, de coração, eu estou cansado a ponto de jogar a toalha”, iniciou ele, abalado. O Embaixador também afirmou que está sendo tratado como um criminoso pela imprensa e reforçou que não tem ligação com dinheiro público.

“Estamos vivendo uma geração cruel, que vale tudo por mídia, por clique, tudo para vender uma matéria. Meu nome não tem qualquer ligação com dinheiro público, meu dinheiro vem da minha garganta. Se um dia eu fiz um show de prefeitura, como todos os artistas fazem, não é porque é prefeitura X ou Y que eu vou deixar de cobrar o meu preço”, concluiu.

O post Gentili: “Se Gusttavo votasse no Lula a mídia estaria passando pano” apareceu primeiro em Metrópoles.