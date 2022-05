Gerente de oficina é morto a tiros no Polo Industrial de Camaçari

O gerente de uma oficina, identificado como Leandro Raizer, foi morto a tiros, na terça-feira (3), quando saía do trabalho de carro na Rua dos Motoristas, no Polo Industrial de Camaçari, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima estava com um empresário, que também foi baleado e levado para um hospital do município.

Leandro trabalhava na Transportes Cavalinho e a empresa lamentou a morte do funcionário. “Leandro, gerente filial de Camaçari, parte ainda jovem, mas deixa lições de amizade, profissionalismo, ética, humanidade e principalmente alegria. Desejamos que os familiares e amigos encontrem o conforto necessário para suportar e superar esse momento de dor”, diz o comunicado.

A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari vai investigar a morte de Leandro Raizer. A equipe de Serviço de Investigação em Local de Crime de Homicídios (SILCH/RMS) expediu as guias de remoção de perícias.

De acordo com a Polícia Civil, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Os detalhes do sepultamento não foram divulgados.