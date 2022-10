Gerrard é demitido do Aston Villa após derrota diante do Fulham pelo Inglês

Steven Gerrard não é mais o técnico do Aston Villa. Nesta quinta-feira, o clube inglês anunciou a saída do treinador depois de derrota por 3 a 0 para o Fulham, pela 11ª rodada da Premier League. “Gostaríamos de agradecer a Steven por seu trabalho duro e compromisso e desejar-lhe boa sorte no futuro”, publicou o clube em nota.

No Aston Villa, Gerrard teve sua primeira experiência como treinador no Campeonato Inglês. O ídolo do Liverpool assumiu os Villains em 2021, depois de deixar o Rangers, da Escócia. O técnico de 42 anos esteve sob comando do Villa em 40 partidas. No total, são 40 jogos e 13 vitórias, segundo do site “oGol”.

Nesta temporada da Premier League, de 11 rodadas disputadas o Aston Villa venceu apenas dois. O outro triunfo dos ingleses foi pela segunda rodada da Copa da Liga inglesa, em agosto, quando bateu o Bolton Wanderers por 4 a 1.

Com nove pontos conquistados, o Aston Villa ocupa a 17ª posição na tabela do Campeonato Inglês. O próximo compromisso é contra o Brentford, no domingo, às 10h (de Brasília), no Villa Park.