Gestor do Cruzeiro, Ronaldo começa a pagar promessa de bicicleta na Espanha

Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno iniciou o pagamento da promessa pelo acesso do Real Valladolid à elite do Campeonato Espanhol. O empresário percorrerá o trajeto de Valladolid a Santiago de Compostela (522 quilômetros) de bicicleta.

Ronaldo partiu do Estádio José Zorrilla, situado em Valladolid, ao lado da esposa Celina Locks e outros amigos. A primeira pausa foi em Medina de Rioseco, província de Valladolid.

“Paramos em Medina do RioSeco, cerca de 50 quilometros de Valladolid. É muito bacana passar pelas cidadezinhas pequenas. E agora, essa chegada, com a recepção calorosa da galera. É muito bacana, todo mundo animando muito para chegar a Santiago de Compostela”, disse o Fenômeno.

A expectativa do empresário é cumprir o trajeto em quatro dias. “Eu vou fazer domingo, para cumprir com uma promessa que fiz quando descemos para a segunda divisão. A promessa era que eu faria o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, que é o que vou fazer a partir de domingo. Domingo sairemos de Valladolid. Minha mulher e eu sairemos do estádio. Vai ser uma média de 100 km por dia. Vou fazer em quatro dias. Estou amarradão de fazer”, detalhou em live na Twitch, na última quinta-feira.

No último final de semana, o Valladolid venceu o Huesca, por 3 a 0, no estádio José Zorrilla, e conquistou o acesso à LaLiga. Com o triunfo, o clube espanhol foi a 81 pontos, a mesma pontuação do Almeria, campeão da Segunda Divisão, por ter tido maior saldo de gols: 33 a 28.

O Eibar ficou na terceira posição, com 80 pontos, após derrota por 1 a 0 para o lanterna, o Alcorcón, na última rodada.

Na Espanha, os dois primeiros sobem de forma direta e os clubes que ficam entre o 3º e o 6º na tabela disputam um mata-mata para ver quem fica com a última vaga.

Sem promessa em BH

Com a vitória sobre o Operário, na última sexta-feira, o Cruzeiro chegou a 25 pontos e abriu 11 de vantagem para o Grêmio, 5° colocado.

Ronaldo, no entanto, preferiu não fazer promessa em caso de acesso da Raposa no fim desta temporada: “Não vou prometer nada para não zicar o Cruzeiro. Vamos seguir no nosso foco aí”, finalizou.