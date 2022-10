Gestor do Cruzeiro, Ronaldo vai à cerimônia da Bola de Ouro com Luís Figo

Ex-companheiros de Barcelona e Real Madrid, Ronaldo e Luís Figo viajaram juntos para a cerimônia da Bola de Ouro, em Paris. Os ex-craques registraram o embarque nas redes sociais. Nesta segunda-feira (17), a cerimônia da revista France Football contemplará os melhores do mundo na temporada 2021/22. Detentor de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo participou de eventos em Madri na semana passada. O ex-camisa 9 contou com a presença de ilustres convidados para o lançamento do documentário biográfico “The Phenomenon”.

Além do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, compareceram à cerimônia o zagueiro Éder Militão, os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior e o técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com Ronaldo no Milan, em 2007.

Nesse domingo, Ronaldo foi ao Santiago Bernabéu para acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona. O ‘Fenômeno’ foi entrevistado pelo ex-lateral Sorín, ídolo do Cruzeiro.

Já Luís Figo, companheiro de Ronaldo no Barcelona de 1996 a 1997 e no Real Madrid de 2002 a 2007, revelou em recente entrevista que quase se candidatou a presidente da Fifa em 2015. O ex-meia português não descartou concorrer ao cargo futuramente.

Prêmios

Melhor do mundo pela Fifa por três vezes (1996, 1997 e 2002), Ronaldo já ganhou a Bola de Ouro em duas oportunidades: 1997 e 2002. Figo faturou o prêmio da revista francesa em 2000 e o da Fifa em 2001.