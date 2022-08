Gil do Vigor celebra mais uma conquista nos Estados Unidos: “Sonhar e realizar”

Gil do Vigor celebrou mais uma conquista nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (02), o ex-BBB compartilhou um clique nas redes sociais ao lado de seu próprio carro e deixou seus seguidores encantados.

+ Gil do Vigor faz revelação sobre PHD nos Estados Unidos: “Estou emocionado”

“É sobre sonhar e realizar!”, escreveu Gil na legenda da publicação em sua conta do Twitter. Ele voltou para os Estados Unidos na última sexta-feira (29), para retomar seu PHD em economia.

“Estou voltando para o meu PhD, todo mundo sabe da trajetória incrível que tive. Fui para o BBB, sonhei, eu tentei. Eu fui para o PhD, tive meus problemas, problemas que me afetaram muito, ainda mais quando soltaram a fake news que eu tinha abandonado o PhD. Eu sofri, eu chorei”, disse Gil.

É sobre sonhar e realizar! pic.twitter.com/Su4s5kU7Vw

— GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 2, 2022

Gil do Vigor revela motivo de ter trancado PHD Em fevereiro deste ano, Gil voltou ao Brasil após trancar seu PHD na Califórnia, nos Estados Unidos. Em uma entrevista ao Gshow, o ex-BBB contou que não estava conseguindo conciliar os trabalhos aqui no Brasil com os estudos.

“Tenho alguns contratos aqui e estava difícil conciliar. Então, preferi terminar esse ciclo para poder voltar depois, tranquilo”, explicou Gil durante a entrevista.

