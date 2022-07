Gil do Vigor faz revelação sobre PHD nos Estados Unidos: “Estou emocionado”

Gil do Vigor embarcou nesta sexta-feira (29) para os Estados Unidos para retomar seu PHD em economia na Universidade da Califórnia. O ex-BBB posou com sua mãe antes de embarcar e disse que está bem animado para voltar aos estudos.

“Estou muito emocionado aqui, aguardando para pegar meu voo. Estou voltando para o meu PhD, todo mundo sabe da trajetória incrível que tive. Fui para o BBB, sonhei, eu tentei. Eu fui para o PhD, tive meus problemas, problemas que me afetaram muito, ainda mais quando soltaram a fake news que eu tinha abandonado o PhD. Eu sofri, eu chorei”, disse Gil.

“Falaram que eu estava entrando em um estado depressivo. Precisei ser muito forte, voltar, me acalentar com a minha família, fazer as coisas o que precisava, tranquilizar a minha mente”, completou ele nos stories do Instagram.

Hoje é o dia de meu retorno ao PhD mas saibam que vocês estarão comigo todo o tempo! Amo vocês.

Ana Maria revela como Gil do Vigor continuará no ‘Mais Você’ Ana Maria comentou sobre a suposta saída de Gil do Vigor do ‘Mais Você’. O ex-BBB apresenta o quadro ‘Tá Lascado’ no programa matinal, mas voltará aos Estados Unidos para retomar seu PHD em economia.

Durante o programa ao vivo, a apresentadora contou que Gil continua apresentando o quadro de forma remota. “Ele toma café lá, a gente toma café aqui, e o ‘Tá Lascado’ continua”, revelou Ana.

