Gil do Vigor sobre eliminação do Dança dos Famosos: “Não sei o motivo”

Gil do Vigor esteve no Mais Você desta quinta-feira (2/6) e desabafou sobre a sua eliminação do Dança dos Famosos. O economista chegou a liderar o reality durante um período, mas se despediu do programa no último domingo (29/5).

“A vida do crente não é fácil e eu acabei sendo eliminado. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho esse sertanejo chique, algo muito diferente do que eu imaginava. Foi um grande aprendizado pra mim, mas eu confesso que eu ainda não sei o motivo pelo qual eu saí. Acredito que eu tinha que ter vigorado um pouco mais”, pontuou o ex-BBB.



ta lascado gil do vigor Gil do Vigor

Reprodução

gil do vigor faz 30 anos Gil do Vigor ganhou fama após participar do BBB21

Reprodução/Instagram

Gil do Vigor Grande favorito ao prêmio, ele perdeu forças e ficou em quarto lugar



Gil do Vigor 1 Por conta de sua participação, ele foi contratado pela Globo

Foto: Reprodução/Instagram

gil-do-vigor Gil do Vigor é economista…

Instagram/Reprodução

Gil do Vigo com o livro Tem que vigorar e atualmente faz doutorado no Estados Unidos

Foto: Reprodução/Instagram

0

Entretanto, durante uma conversa com Fabricio Battaglini, Gil revelou que o programa teve impactos em sua vida. “Por conta da dança, eu mudei até mesmo os meus hábitos alimentares e isso eu vou levar pra vida. Dançar me trouxe várias informações que eu não tinha sobre o meu corpo”, explicou.

O economista também declarou que não vai mais parar de dançar. “Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu vou voltar a dançar sim. Inclusive, eu já falei com o pessoal da Dança dos Famosos que vou chegar lá e invadir os estúdios para dançar o meu tango. Eu já tinha falado pra eles não me eliminarem antes do tango. Eu vou invadir e não estou nem aí! O recado foi dado”, brincou o economista.

