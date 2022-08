Gil do Vigor toma atitude drástica após candidato usar sua imagem em propaganda eleitoral

Gil do Vigor é economista e ex-participante do “BBB 21” e não gostou de ver sua imagem constando como foto oficial para urna do candidato Luciano Gomes, do Mato Grosso. E neste sábado, Gil usou as redes sociais para mostrar sua indignação com o episódio.

Após o caso viralizar, o partido se pronunciou, porém os argumentos não convenceram Gil do Vigor: “Agora que deu! O processo vem aí, estou put* agora. Querem fazer os seus corres? Problema de vocês, mas se garantam. Que raiva!”, escreveu o ex-BBB ao compartilhar uma imagem da urna com sua foto e o nome do candidato.

Sonar: ‘O processo vem aí’, diz Gil do Vigor sobre candidato que usou sua foto em registro – https://t.co/G6QTmOLIwV pic.twitter.com/hkl73yptcp

— O Globo Política (@OGloboPolitica) August 13, 2022

Após o erro, o partido Democracia Cristã, por onde Luciano pretende concorrer a deputado, se pronunciou e informou que o registro da foto de Gil como de urna foi um erro de uma empresa terceirizada, contratada para fazer o registro da campanha e garantir a qualidade da foto, além de confirmar que a troca foi solicitada. Porém, Gil não aceitou o erro: “Independente de quem tenha sido o erro, isso é grave. Quero que fique bem claro aqui que não autorizo o uso da minha imagem a candidato nenhum que eu não apoie. Algo sério como isso não deve ser banalizado para ganhar atenção em cima, existem consequências para ações assim”, completou.

Gil do Vigor desabafa na web e faz revelação inusitada sobre processo de aceitação Na tarde da última terça-feira (09), Gil do Vigor usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma sequência de fotos desabafando sobre o processo de aceitação com seu corpo e consigo mesmo. No texto, o ex-BBB emocionou seus seguidores ao falar sobre sua transformação.

“Durante muito tempo eu fui muito inseguro comigo e com o meu corpo. Inseguro em relação a forma que as pessoas me enxergavam. Do Big Brother para cá, eu passei a me aceitar, me entender, me reconhecer… me amar! Esse processo foi muito árduo mas também muito necessário”, começou Gil.

“Sou grato por ter vivido momentos únicos que me fizeram entender quem eu sou e me amar, finalmente me libertar. Hoje eu celebro o amor próprio. Se aceitar é ser seu amigo, estar bem consigo mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar primeiro”, finalizou o ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

