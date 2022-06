Gilberto Gil ganha museu virtual dedicado à sua vida e obra

O cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil é o primeiro artista brasileiro vivo a receber uma homenagem do Google Arts & Culture, em parceria com o Instituto Gilberto Gil. A plataforma lançou nesta terça (14), a mostra digital O Ritmo de Gil, disponível em português, inglês e espanhol. O acervo apresenta mais de 41 mil imagens e 900 vídeos e gravações históricas digitalizadas, entre elas um álbum inédito de 1982, gravado em Nova York. Todas a obra de Gil, incluindo as inéditas, ipodem ser ouvidas na plataforma.

O lançamento aconteceu durante a quarta edição do Google For Brasil, em São Paulo, que contou com a presença do homenageado. “Eu espero que a coleção seja bem recebida por todos. Espero que também se possa partir dela para desenvolver atividades relativas ao meu trabalho. São mais de 50 anos de produção relativa à música, à composição, gravações, registros variados. Essa coleção vai abranger todo o campo de manifestação de Gilberto Gil, em todos os sentidos. É uma espécie de museu, um apanhado de todas as coisas que fizemos, as linguagens desenvolvidas”, disse o artista.

A mostra digital está dividida em três partes da vida de Gil: desde a infância até a posse como imortal da Academia Brasileira de Letras em 202, passando pelos enontros e inluências internacionais.

“A retrospectiva inédita sobre Gil retrata a vida e obra desse artista símbolo da cultura brasileira e do homem cercado de muitos outros artistas, amigos e da família. A partir de hoje, amantes da cultura brasileira, da afro-musicalidade, fãs e admiradores de Gilberto Gil em todo o mundo poderão acessar, à distância de alguns cliques, o tesouro que é sua história”, avaliou Valéria Gasparotti, gerente de projetos do Google Arts & Culture.