Gincana do Caminhoneiro chega em Itamaraju

Serão dois dias de atendimento de saúde e teste de habilidade no volante, valendo um caminhão zero km.

Maior e mais longeva ação promocional das rodovias brasileiras com foco no transportador rodoviário de cargas, a Gincana do Caminhoneiro já está há cinco meses cortando o Brasil e, na Bahia, após passar por Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, São Desidério, Bom Jesus da Lapa e Encruzilhada, chega em Itamaraju, onde realiza, nos dias 21 e 22 de outubro, a 65ª etapa no Posto Flecha (BR 101 km 808).

A etapa da GDC – que conta com patrocínio da IVECO e dos postos Petrobras da Rede Siga Bem – tem duração de dois dias onde o caminhoneiro é desafiado a testar sua habilidade na prova de slalom, numa pista demarcadas por cones. O objetivo é ziguezaguear entre eles e realizar manobras para cumprir o percurso no menor tempo possível e sem penalidades.

Aquele que registrar a melhor performance na arena do Posto Flecha, garante vaga para a quarta semifinal da temporada, que acontecerá em novembro, na cidade de Umbaúba/SE. Na ocasião, os 18 classificados entre a 55ª e a 72ª etapa, estarão reunidos para disputar cinco vagas para a grande final, prevista para fevereiro/23, que premiará o vencedor com um caminhão IVECO Tector zero km.

A saúde do caminhoneiro também está na pauta do evento! Em Itamaraju, com o apoio da Secretaria de Saúde da cidade, serão realizados testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, e, com o apoio da FACISA, o Sest/Senat estará realizando aferição de pressão arterial, checagem de glicemia e ginástica laboral. A equipe de saúde da GDC ainda oferece cálculo do IMC (Índice Massa Corpórea) e informações sobre alimentação e exercícios, para tornar a vida na estrada mais saudável e menos estressante.

A participação nas ações da 30ª Gincana do Caminhoneiro é gratuita, sendo necessário apenas apresentar CNH categorias C, D ou E. Para efeito de classificação e disputa pelo caminhão zero km, o participante do teste de habilidade deve apresentar, no momento da inscrição, um cupom fiscal com o consumo de R$ 1.000,00 em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro, Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.

65ª Etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro | Itamaraju/BA

Data: 21 e 22 de outubro de 2022

Local: Posto Flecha– BR 101 km 808

Horário: Das 8h às 18h