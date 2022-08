Gio Ewbank. Chris Flores chama racista de covarde: “Não é ser humano”

Chris Flores manifestou apoio a Giovanna Ewbank no Fofocalizando desta segunda-feira (1°/8). A apresentadora do SBT criticou a racista que atacou os filhos da artista com Bruno Gagliasso, Titi e Bless, e a chamou de “covarde” e “podridão” enquanto exibia o vídeo da reação enérgica da celebridade brasileira.

“Na hora do vamos ver é covarde, né? Que todo racista é covarde. Todo racista é covarde! Vê que ela está quietinha ali? Está bem quietinha ali! Como disse a Giovanna, queria ver se fosse uma mãe preta para cima dela. Ela já teria cuspido, já teria batido, já teria feito outra coisa, porque como não tem lei obriga o quê? Fazer a justiça com as próprias mãos. Aí a coisa vai ficando pior, entendeu? Porque a culpa vira para quem? A pessoa que bateu, que foi lá fazer a justiça, entendeu? Porque uma mãe vendo um filho ser humilhado é demais da conta!”, detonou Chris Flores.

“Vê o que ela falou, o que o Bruno falou, o que eles falaram no Fantástico. É uma criança! No caso, ali são duas crianças tendo que lidar com uma situação que não é situação nem para adulto! É para gente sem caráter! Você tem que ensinar para o seu filho que ele vai encontrar gente sem caráter e que ele não tem culpa nenhuma! Porque essa pessoa que sofre acha que tem culpa. É como a mulher que sofre violência, o LGBTQIA+ que sofre violência. Você fica se perguntando: ‘O que fiz para merecer isso?’, e não é essa pergunta. ‘Que podre é essa pessoa capaz de fazer isso comigo e com os outros, que acha que o outro não é ser humano’. Isso não é ser humano. Isso é podridão!”, prosseguiu a apresentadora, elevando o tom da crítica.

Chris ainda reclamou da legislação branda de Portugal, que permitiu que a racista deixasse a prisão após ter sido detida: “A Giovanna está certa no que fez e no que falou, porque como mãe ela está defendendo os seus filhos. Aí é levada presa, sai da cadeia e está de bonita aí na rua!”.

Assista ao trecho do Fofocalizando:

“Racista nojenta, horrorosa”, dispara Giovanna Ewbank contra mulher que xingou seus filhos #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/UDzSOKoXB5

— Fofocalizando (@pfofocalizando) August 1, 2022

