Gio Queiroz é anunciada pelo Arsenal

A brasileira Giovana Queiroz foi anunciada nesta terça-feira (13/9) pelo Arsenal. A atacante de 19 anos, no entanto ficará no Everton essa temporada, por empréstimo.

Carreira de Gio

Gio Queiroz passou pelo Levante-ESP em 2021/2022, onde marcou 11 gols em 31 partidas. A brasileira também soma passagens por Madrid CFF e Barcelona.

A ponta também é figura importante na Seleção Brasileira, onde disputou 13 partidas e anotou dois gols. Gio fez parte do grupo que foi campeão da Copa América neste ano.

“Estou muito animada. Sei que o Arsenal é um grande clube – é um dos melhores clubes da Europa”, disse Gio. “Todas as jogadoras aqui são competitivas e possuem muita experiência, então estou animada para aprender e me desenvolver. Arsenal é um clube que pertence ao topo e com trabalho duro tenho certeza que chegaremos lá”, completou.

Campeonato Inglês Feminino

O Campeonato Inglês feminino tem data para começar no próximo dia 16. Na última edição, o Arsenal terminou na segunda colocação, um ponto atrás do Chelsea. O Everton, por sua vez, ficou em 10º lugar na edição de 2021/2022.