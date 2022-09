Giovanna Ewbank comprova ser bem resolvida com as ex-namoradas de Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank mostrou que tem uma relação boa com as ex-namoradas de Bruno Gagliasso, com quem é casado desde 2010. Durante o podcast “Quem Pode, Pod“, a atriz não poupou elogios a Danielle Winits, com quem Gagliasso manteve um breve relacionamento.

“Ela [Winits] lançava tendências na novela, era tipo o auge. É mentira que eu não gosto de tocar no assunto porque acho ela maravilhosa. Bruno foi noivo dela, eles quase se casaram. Acho que foi a primeira namorada séria famosa dele. Depois vieram várias outras”, comentou.

Giovanna Ewbank não poupou elogios a Danielle Winits (Foto: Reprodução/YouTube)

Danielle Winits e Bruno Gagliasso foram um dos casais favoritos nos anos 2000 Danielle Winits e Bruno Gagliasso assumiram o namoro no final de 2003 e, depois de apenas nove meses, os artistas anunciaram o noivado para dezembro de 2004. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em setembro de 2004.

Winits fez até uma tatuagem no tornozelo com a inicial do noivo para comprovar todo o seu amor. Com o fim da relação, a atriz transformou o seu “B” na palavra “belive”, que em tradução livre para o português significa “acredite”.

Danielle Winits e Bruno Gagliasso viveram um romance bem intenso no início dos anos 2000 (Foto: Reprodução/Instagram)

Houve rumores de uma possível traição, mas o casal não divulgou detalhes do término. Poucos dias após o fim da relação, Bruno Gagliasso apareceu em clima de romance com a atriz Joana Balanguer para curtir o show do Jota Quest, no Rio de Janeiro. “Deu para namorar bastante”, afirmou o ator ao portal Terra na época.

