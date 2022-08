Giovanna Ewbank faz declaração de amor para Bruno Gagliasso: “Caminhando com a pessoa certa”

Amor no ar! Na manhã dessa segunda-feira (08), a atriz Giovanna Ewbank fez uma declaração de amor para o seu marido Bruno Gagliasso em seu perfil do Instagram. Na postagem, Giovanna revela que acordo com vontade de se declarar para o seu amor.

+ Cantora elogia atitude antirracista de Giovanna Ewbank: “Os brancos tem que aprender com ela”

“Hoje acordei com vontade de me declarar pro meu amor. Acordei com a certeza de estar caminhando junto com a pessoa certa. Dividindo o amor, o fruto e o sonho de um futuro melhor. Aprendendo ora com lágrimas, ora gargalhadas, ora pelo simples fato de existir”, declarou Giovanna na legenda da publicação.

A atriz ainda agradeceu o marido pelo amor e parceria. “E é tão bom quando temos certeza. Obrigada Bruno Gagliasso. Pela força, amor e parceria. Te amo“, finalizou a atriz. Giovanna e Bruno são pais de Titi, Bless e Zyan.

Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso sofrem racismo em Portugal Recentemente, um episódio revoltando tomou conta das redes sociais. Titi e Bless, filhos mais velhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sofreram ataques racistas em um restaurante em Portugal.

“A gente estava na praia brincando e, de repente, uma das crianças subiu e falou para gente o que tinha acontecido. Nós ficamos bem chateados. E então começou a situação e vocês viram aquelas imagens”, explicou Bruno Gagliasso em entrevista para o programa “Fantástico”, da TV Globo.

“Quando eu estava dentro do restaurante, a mulher começou a xingar as crianças Titi e Bless, né? E também a família de angolanos que estavam no restaurante que eram mais ou menos uns 15 angolanos”, revelou Giovanna também em entrevista para o “Fantástico”.

Giovanna não se calou diante dos ataques sofridos por seus filhos e defendeu as crianças. As imagens da atriz enfrentando a mulher que atacou verbalmente seus filhos viralizou na internet.

