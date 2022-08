Giovanna Ewbank realiza pedido da filha Titi: as duas mudam o visual juntas

A internet ficou mais colorida e mais fofa este fim de semana com a publicação que Giovanna Ewbank, fez, mostrando que realizou um pedido da filha Titi. Às duas passaram por uma transformação nos hairs.

Mãe e filha vestidas com looks iguais, calça jeans azul-claro e moletom rosa-claro, foram ao salão de beleza no último sábado (20), elas tiveram um dia de beleza e mudaram a cor dos fios. A pedido da filha Titi, a influencer, Giovanna Ewbank, ousou e pintou as madeixas loiras de rosa, iguais as da menina.

A apresentadora publicou em suas redes sociais o vídeo da transformação, onde mãe e filha ficam com os hairs com as pontas rosas. Na legenda ela escreveu: “Ela me fez um pedido e é claro que eu não resisti, pq ela é a minha vida todinha! PRONTO, o cabelo pink veio aí Te amo minha filha!!! “.

Ivete Sangalo comentou “Eles mandam em nós!!! “ Mãe de gêmeas, as meninas Marina e Helena, e de Marcelo, filho mais velho, Ivete Sangalo, deixou um comentário na publicação de Giovanna Ewbank, compartilhando a experiência de ser mãe: “Eles mandam em nós!!! Sabem o quanto amamos ! Bom demais esse amor”.

Todo apaixonado, Bruno Gagliasso, escreveu: “Minhas meninas”. Foram milhares de curtidas e comentários dos amigos famosos e dos seguidores de Giovanna. Agora, uma pergunta não quer calar: será que a moda vai pegar, vai virar tendência?

Giovanna Ewbank e Titi, pintam os hairs de rosa. (Fotos/Reprodução)

