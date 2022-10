Giovanna Ewbank revela ser demissexual: ‘Tem que ter sentimento’

Giovanna Ewbank revelou que se identifica como uma pessoa demissexual. O termo caracteriza alguém que só tem relações sexuais com pessoas por quem sente afeição.

A declaração foi feita durante o episódio mais recente do podcast Quem Pode, Pod, que ela apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme. As amigas receberam os influenciadores Álvaro Xaro e Rico Melquiades e um dos assuntos abordados foi sexo e relacionamentos.

Durante a conversa, Álvaro contou que só gosta de ter relações sexuais com pessoas com quem está namorando ou por quem tem sentimentos. “Eu conto nos dedos as pessoas que eu transei”, disse. Em seguida, Fernanda respondeu: “A Giovanna também, foram cinco”.

“O pior é que minha mãe falava para mim ‘filha, você tem que curtir, você tem que sair’. Sabe o que a gente é? Como é mesmo?”, questionou Giovanna. “Demissexual”, respondeu o influenciador.

“É, sentimento. Você tem que ter sentimento para transar com a pessoa”, completou a apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso desde 2010.

A demissexualidade se encaixa dentro do espectro da assexualidade, termo que a comporta falta total, parcial ou condicional de atração sexual.