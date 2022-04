Giovanna Lancellotti mostra sequela após sofrer acidente esquiando

A atriz Giovanna Lancellotti ainda lida com as consequências de uma queda que sofreu em março durante uma viagem que fez com o namorado, Gabriel David, aos Alpes Franceses. A artista quebrou o punho enquanto esquiava e, na ocasião, sua assessoria de imprensa explicou que ela escorregou e, ao tentar se apoiar com a mão, acabou lesionando a região. Respondendo dúvidas de seguidores no Instagram, ela contou que ainda não está totalmente recuperada. “[Meu punho] está melhor, estou indo para minha segunda sessão de fisioterapia. Já tirei a tala, minha mão está ótima, mas meu dedão ainda não voltou. No momento, esse é meu joia”, disse a atriz mostrando que ainda não consegue esticar o dedo. “Mas ele vai voltar”, acrescentou. Giovanna aproveitou para falar que nunca fez rinoplastia e explicou que toda vez que abre uma caixinha de perguntas no Instagram, muitas pessoas perguntam isso para ela. “Nunca fiz, esse é meu nariz mesmo. Obrigada, Deus, porque eu também adoro ele”, comentou aos risos.



https://jpimg.com.br/uploads/2022/04/f44638abc1a0d32f7a22d30a7ba5fcab_video_dashinit.mp4