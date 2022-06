Gisele Bündchen mostra Tom Brady só de cueca e vídeo viraliza

A modelo brasileira Gisele Bündchen compartilhou em seu Instagram um vídeo em que mostra seu marido, o jogador de futebol-americano Tom Brady, em um momento bastante íntimo e a publicação viralizou nas redes sociais.

A modelo filmou Brady, que é americano, só de cueca enquanto ele estava em um banheiro. Conversando com em inglês, Gisele pergunta se a peça que ele usava era nova. “Alguém está vestindo uma cueca nova. O que é isso? É uma cueca nova? Deixa eu ver, essa é uma peça da ‘Brady Brand’?”, brincou a modelo indicando que a peça é da marca de roupas de Tom Brady.

A loja realmente existe. A Brady Brand foi lançada no começo deste ano e vende camisas, casacos, assessórios e até uma linha especial voltada ao público que pratica golfe, muito popular nos Estados Unidos.

As roupas íntimas são um lançamento da marca de Tom Brady e começaram a ser vendidas nesta segunda-feira (6). As peças custam a partir de 15 dólares. A conta no Twitter da própria loja republicou o vídeo de Gisele.

Na internet, muitos usuários comentaram sobre a ideia da brasileira de filmar o marido usando apenas uma cueca, a maioria deles aprovando. “Eu juro que abri as minhas redes sociais e essa foi a primeira coisa que apareceu para mim. Isso só pode ser uma forma de me distrair nesta segunda-feira. Ótimo trabalho, Gisele!”, disse uma mulher, em inglês.

Assista o flagra de Tom Brady

Tom Brady é considerado o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Ele já conquistou sete vezes na carreira o Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020). Nenhum jogador ou clube detém essa quantidade de títulos no esporte americano.