Gisele Bündchen sai de casa após briga com Tom Brady, diz site

A modelo Gisele Bündchen deixou a casa que vive na Flórida, nos Estados Unidos, com a família após uma briga com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. Segundo o site Page Six, o motivo da discussão foi a decisão do atleta de não se aposentar. Conforme o site americano, o casal tinha concordado que Tom deixaria de jogar profissionalmente para ter mais tempo com a família, mas o famoso jogador mudou de ideia. Uma fonte, cujo nome não foi divulgado, declarou que o casal “tem um relacionamento ardente” e que Gisele “é um pouco cabeça quente”. A modelo brasileira teria ido para a Costa Rica com o intuito de esfriar sua cabeça após uma “série de discussões acaloradas”. Gisele e Tom estão casados desde 2009 e possuem dois filhos juntos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Na publicação, o Page Six também resgatou trechos do livro “Lessons: My Path To a Meaningful Life” (“Lições: Meu Caminho para uma Vida Significativa”, em português), lançado pela brasileira em 2018, no qual ela fala que não gosta de agir no calor do momento. “Tom e eu não discutimos muito, mas às vezes, quando sinto a raiva crescendo em mim – crescendo, crescendo – eu me conscientizo do que está acontecendo. Em vez de reagir de uma forma da qual me arrependerei mais tarde, lembro-me de respirar”, escreveu a modelo na obra literária.