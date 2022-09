Gisele Bündchen se manifesta sobre ‘crise’ com Tom Brady: ‘Gostaria que estivesse mais presente’

A modelo Gisele Bündchen quebrou o silêncio e falou sobre os rumores de que seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady está em crise. O assunto voltou à tona recentemente quando a imprensa internacional divulgou que a brasileira, que chegou a ser definida como uma pessoa de “cabeça quente”, tinha saído de casa após o atleta desistir de se aposentar. Em entrevista à edição americana da revista Elle, Gisele confirmou que já teve conversas com o marido sobre sua aposentadoria, mas chamou de sexista a forma que costuma ser retratada, como se estivesse desesperada para que isso aconteça. “Acho que este é o sistema em que vivemos. É o que a sociedade aceitou”, declarou. A modelo enfatizou que deseja ver o marido feliz e que sabe melhor do que ninguém o amor que ele tem pelo futebol americano. “Obviamente, tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente”, afirmou. “Eu, definitivamente, tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, em uma última análise, sinto que todos têm que tomar uma decisão que funcione para si. Ele também precisa seguir o que lhe dá alegria.” Gisele está casada com Tom desde 2009 e, juntos, o casal tem dois filhos, Benjamin Rein, 12 anos de idade, e Vivian Lake, 9 anos. Longe dos holofotes, a modelo disse que se sente realizada como mãe. “Fiz minha parte, que é estar lá para [o Tom]. Eu me mudei para Boston e me concentrei em criar um casulo e um ambiente amoroso para nossos filhos crescerem e para estarem lá, apoiando ele e seus sonhos.”