Gkay compra bolsa de luxo que é também caixa de som bluetooth, esculpida no alumínio e jateada com pérola

“Meu povo! Por essa vocês não esperavam. Por essa, realmente, vocês não esperavam”. Foi assim que Gkay, começou o vídeo em que revelou a sua mais nova compra super diferentona. Ela compartilhou com seus mais de 20 milhões de seguidores a sua mais nova aquisição.

+ Bruna Marquezine e Xolo: look de R$11 mil, colar romântico combinando, shows das amigas e muita diversão

No vídeo ela coloca o amigo Álvaro, com os olhos vendados, para tentar descobrir qual é a surpresa. Pede qual a música que ele mais ama, solta o som e só depois coloca a peça nas mãos do brother. O item misterioso que Gkay, comprou foi a bolsa da grife Balenciaga, que vira caixa de som com bluetooth, a Speaker Bag é fruto de uma collab da grife com a marca dinamarquesa que cria caixas de som com designer diferenciados, a Bang & Olufsen.

O acessório foi lançado dia 7 de julho deste ano durante a Semana de Alta-Costura de Paris, apenas 20 unidades foram colocadas à venda, nas cores preta e branca. Toda esculpida no alumínio sólido, depois jateada com pérola, anodizada e polida à mão, a bolsa caixa de som, tem bateria com duração de 18 horas, possui conectividade em multipontos e sua parte interna de armazenamento é toda forrada com pele de cordeiro italiano. “Acreditamos que as pessoas devem ser capazes de adaptar seu sistema de som para corresponder às suas preferências sonoras e estéticas exatas, sem nunca comprometer a qualidade do som “, diz o site da Bang & Olufsen. A influencer, Gkay, escreveu a seguinte frase na legenda do vídeo que publicou no Instagram: “E aqui estamos mais um dia”, seus seguidores foram a loucura ao ver a comprinha que ela fez: “MDS, se existe limite a Gkay não conhece ”, comentou esta seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

“A alta costura é personalizada, exclusiva, criação de cultura e arte de fazer por artesãos extremamente qualificados. Da nossa fábrica de alumínio ao ateliê da Balenciaga para um produto totalmente notável. Você tem que ver, ouvir e sentir, e estamos muito animados para mostrá-lo hoje”, disse Miklu Silvanto, diretor de design da Bang & Olufsen, no dia do desfile. “Esta bolsa é um testemunho do que acontece quando duas empresas muito especiais com uma herança inigualável de artesanato unem forças. Ambas as equipes de design são dedicadas à excelência e acho que juntos criamos algo único”, completou Miklu Silvanto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bang & Olufsen (@bangolufsen)

Qual o preço da bolsa alto-falante de Gkay!? Essa é a pergunta que não quer calar, quanto custou esse novo acessório da influencer, Gkay? Pois bem, o valor da bolsa caixa de som bluetooth, não foi divulgado, apenas as 20 pessoas que adquiriram as peças disponíveis na loja da Balenciaga, que sabem quanto pagaram na peça.

A bolsa caixa de som bluetooth, que Gkay comprou. (Fotos/Reprodução).

Aqui na Metropolita FM, você fica por dentro de tudo o que está rolando na vida dos famosos:

+ Climão entre apresentadores do ‘Encontro’ cria impasse na Globo, diz colunista

+ Menos de um mês para a estreia, cantor desiste de ‘A Fazenda’ e motivo deixa os fãs chocados

+ Apresentador é condenado à prisão, motivo revela o que ninguém esperava e polêmica choca