Gkay é anunciada como nova apresentadora de LOL: Se Rir, Já Era

O Prime Video anunciou, nesta terça-feira (7/6), Gkay como apresentadora da segunda temporada da série de comédia brasileira Original Amazon LOL: Se Rir, Já Era. A atriz será parceira de Tom Cavalcante no comando da segunda temporada do programa.

O reality show teve Clarice Falcão na primeira temporada, mas aposta na mudança para manter o sucesso. A temporada contará com dez novos participantes representando diversos estilos de comédia ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, competindo para manter a seriedade enquanto simultaneamente tentam fazer seus oponentes rirem.

A primeira temporada de LOL: Se Rir, Já Era contou com Bruna Louise, Nany People, Thiago Ventura, Marlei Cevada, Flávia Reis, Estevam Nabote, Yuri Marçal, Noemia Oliveira, Diogo Defante e Igor Guimarães como parte do elenco de comediantes. O programa está disponível no Prime Video.



