Gkay e Bianca Andrade chocam com beijão no MTV Miaw 2022, e público reage: ‘Desespero’

As influenciadoras Gkay e Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, protagonizaram o momento mais comentado do MTV Miaw 2022, que foi gravado na noite de terça-feira, 26. As artistas deram um beijão no palco da premiação e o momento repercutiu nas redes sociais. A ex-participante do “BBB 20”, que já declarou ser bissexual, foi chamada de “rainha da farofa” por Gkay, organizadora do evento. Bianca então provocou: “Você não quer beijar ninguém em público, é isso?”. A amiga de Anitta respondeu: “Quem te falou que eu não beijo ninguém em público, Bianca?”. Na sequência, elas se beijaram. A plateia foi à loucura e o momento viralizou nas redes sociais. Gkay se manifestou sobre o assunto no Twitter: “Agora eu entendi o poder da boquinha”. No entanto, muitas pessoas acharam o momento “forçado” e criticaram as influenciadoras.

“Beijo da Boca Rosa e a Gkay: puro holofote. Uó. Gkay de longe curte mulher, a própria Bianca já disse num podcast que insinuava dar uns beijos na Gkay, e ela cortava. Aí, uó. Beijo super sem química”, comentou uma pessoa. “Nunca vi coisa mais forçada e interesseira do que esse beijo horrível da Boca Rosa e da Gkay”, escreveu outra. “Boca Rosa e Gkay acabam de se beijar por biscoito (risos). O desespero por engajamento chega a parecer piada”, acrescentou mais uma. O MTV Miaw foi apresentado pela atriz Camila Queiroz e pelo cantor Xamã. Anitta e Gloria Groove foram as artistas com mais indicações, sete cada uma. Ludmilla veio na sequência com seis, já Pabllo Vittar e Zé Felipe apareceram em cinco categorias cada um. Apesar de tudo já ter sido exposto nas redes sociais, o evento será transmitido oficialmente na quinta-feira, 28, às 21h, na MTV Brasil.

