Gkay expõe reação de Anitta e outros famosos ao verem seu look inusitado para o Rock in Rio

Ela faz o estilo dela! Gkay deixou seus amigos completamente chocados com seu visual pra lá de inusitado para o segundo dia do Rock in Rio. Em seu perfil do Instagram, a celebridade gravou e publicou a reação de diversos famosos vendo seu look do dia.

No registro, a humorista fez ligação de vídeo com Anitta, Neymar, Wesley Safadão, Whindersson Nunes, Sabrina Sato, Simone Mendes, Luciano Huck, Rodrigo Faro e João Guilherme. “Qual seria sua reação???”, questionou Gkay na legenda da publicação.

Gkay reage a vídeo de Paulo André dançando sem camisa Será que vem novo casal aí? Recentemente, influenciadora Gkay deu o que falar ao usar sua conta do TikTok para reagir a um vídeo do ex-BBB Paulo André dançando sem camisa. No registro, a humorista aparece ao lado de seu amigo, Lucas Rangel, assistindo o vídeo do atleta.

Na brincadeira é possível ver Gkay evitando olhar para o ex-BBB dançando, mas quando olha, finge um desmaio, supondo que estava passando mal. Nos comentários, os fãs apoiaram a reação da humorista. “Gkay tá apaixonada??????”, perguntou um internauta. ”E ela ataca novamente kkkkkkk te amo”, disse outro.

