Gkay se emociona ao ver o presente da grife Balenciaga que ganhou de Lucas Rangel

“Não é possível, amigo! Vou chorar”. Essas foram as palavras emocionadas de Gkay, ao ver o presente que seu amigo Lucas Ragel, trouxe de uma viagem que fez recentemente para o exterior. A influencer foi surpreendida pelo amigo, com uma sacola da marca Balenciaga, quando viu logo pensou que era a tão sonhada “bolsa de lixo”, que ela tanto quer.

Gkay, é apaixonada pelas roupas e acessórios da grife espanhola, Balenciaga, ela virou notícia na internet várias vezes por comprar peças destruídas da marca por valores alto e foi destaque em vários eventos com os looks extravagantes da grife.

Recentemente a Balenciaga, iniciou as vendas de “bolsa de lixo”, mais uma de suas criações, que deu o que falar. A peça foi lançada em março, no desfile da coleção Outono/Inverno 2022, mas só agora está disponível no site da marca, para venda. O modelo “trash pouch” será vendido nas cores, branca, azul e preta, por nada mais, nada, menos que US$1.790, cerca de R$9.200 mil. E claro que a influencer, Gkay, ficou loca pela bolsa e quer um exemplar. Quando viu o amigo Lucas Rangel, que sabe de seu sonho de consumo, chegar com a sacola da grife, ela enlouqueceu e logo achou que era a tão sonhada bolsa. Mas a felicidade de Gkay, durou pouco, tudo não passou de uma trollagem do amigo.

Gkay, se emociona ao achar que ganhou “bolsa de lixo” da grife Balenciaga.

O vídeo publicado por Lucas Rangel e compartilhado por Gkay, mostra que inicialmente a influencer acreditou que o amigo teria conseguido a “bolsa de lixo”, que ela tanto quer, mas ao perceber que foi enganada, Gkay, ficou chocada. Na verdade ele comprou um saco de lixo plástico, que foi a inspiração para a criação da marca, até a alça é parecida. Gkay reclamou com Lucas: “Você brincou com o meu sonho! Que ódio. Você não me trollou, você mexeu com o sonho de uma pessoa, não estou exagerando”.

Gkay é fã da grife Balenciaga e já movimentou a internet algumas vezes com suas comprinhas nada básicas Desde que os produtos da grife Balenciaga, caíram no gosto das celebridades, a influencer brasileira, Gkay, tem levados a internet à loucura com suas comprinhas nada básicas. Uma delas foi o este look, um lindo dress black, que ela usou na premiação da MTV Miaw 2022.

Outra aquisição de Gkay, foi um tênis da grife todo destruído que ela comprou por R$10 mil. A versão escolhida pela influencer foi a “super destruída” do “Paris Sneaker”. A grife anunciou no lançamento do calçado, que apenas 100 unidades seriam comercializadas no mundo todo, uma delas veio para o Brasil, diretamente para os pés da nossa humorista e influenciadora digital, Gkay.

Gkay compra tênis destruído por R$10 mil.

