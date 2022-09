Gkay usa look fashion no jogo do Brasil X Tunísia, em Paris

Como sempre, Gkay, roubou os holofotes em mais um evento, desta vez, internacional, e bem inusitado, ela fez o seu momento de fashionismo durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Tunísia, que aconteceu na tarde desta terça-feira, em Paris, na França.

A influencer, Gessica Kayane, é amiga do jogador Neymar, ela foi até a capital francesa prestigiar o amigo e os demais jogadores, na última partida da seleção antes da Copa do Mundo, contra a Seleção da Tunísia.

Ela compartilhou com seus 20 milhões de seguidores, o look nada esportivo que escolheu para assistir ao jogo da Seleção Brasileira, Gkay, usou uma composição all-black, toda de couro com fivelas e aplicações de tachas metálicas, nos pés, nada de tênis ou chuteiras, a influencer, elegeu uma bota de bico fino.

Gkay faz fotos e vídeo cômico em frente ao Arco do Triunfo, em Paris A humorista e influencer, Gkay, aproveitou sua passagem por Paris, para “turistar” e fotografar em rente ao Arco do Triunfo, ponto turístico da capital francesa.

Com seu look todo preto de couro, super moderno, ela fez fotos fashions, usando também a sua bolsa caixa de som bluetooth, da grife Balenciaga.

Gkay, virou notícia no mês passado, ao adquirir o acessório esculpido em alumínio e jateada com pérola. A bolsa alto-falante, foi lançada dia 7 de julho deste ano durante a Semana de Alta-Costura de Paris, apenas 20 unidades foram colocadas à venda, nas cores preta e branca, e o valor não foi divulgado.

