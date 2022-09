Globo altera prêmio final do BBB após 12 anos: entenda a mudança

A Globo teria cedido a pressão do público e alterado o valor do prêmio da próxima edição do Big Brother Brasil. A partir do BBB23, que estreia em janeiro, a emissora procura um patrocinador para dar um “up” na premiação de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, o prêmio do BBB23 continuará em R$ 1,5 milhão, mas o programa vai pagar uma quantia — não informada pela reportagem — por cada Paredão que o vencedor se livrar até o fim da edição. Tudo isso será bancado por um patrocinador.

Sendo assim, cada vez que um participante ficar na casa por mais uma semana, ele soma um valor que ficará guardado em uma “poupança”. Se ele é eliminado, o valor é perdido. No entanto, se vencer o programa, poderá retirar a quantia junto com o prêmio da atração.

Um plano comercial do reality show divulgado pelo site diz que a emissora deu até o próximo dia 16 para que empresas que patrocinaram o BBB no ano passado digam se continuarão com a parceria em 2023.

“Teremos uma premiação dinâmica que potencializa os tradicionais R$ 1,5 milhão. Se por um lado um sonho é interrompido pela eliminação, por outro, quem sobrevive ao paredão pode ganhar ainda mais dinheiro. Uma marca patrocinadora é a responsável por toda essa dinâmica, que será customizada e desenhada pela direção artística de acordo com briefing e estratégia do cotista”, diz a emissora dos Marinhos no plano. Segundo o site, o valor que será pago ainda não está fixado.

