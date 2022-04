Globo anuncia Renata Silveira como narradora da Copa do Catar na TV aberta

O Grupo Globo anunciou na última sexta-feira que a narradora Renata Silveira está escalada para comandar transmissões da Copa do Mundo do Catar, que será realizada no fim deste ano. Com isso, a profissional se tornará a primeira mulher na história da emissora a narrar uma partida do mais importante torneio de seleções do mundo na televisão aberta.

A informação foi confirmada pelo diretor de esportes do grupo, Renato Ribeiro, durante o Rio2C, evento de inovação e tecnologia na Barra da Tijuca, realizado na última sexta-feira, que também anunciou a volta de Tiago Leifert à emissora para participar da cobertura do Mundial.

Em sua carreira como narradora, Renata Silveira já fez história na emissora, sendo a primeira mulher a narrar partidas de futebol no SporTV, canal fechado de esportes do Grupo Globo. Além disso, a profissional já comandou uma partida de um jogo masculino na televisão aberta, no confronto entre Botafogo e Ceilândia, válido pela Copa do Brasil de 2022.

Em matéria divulgada pelo globoesporte, a profissional não escondeu a felicidade de participar da Copa do Mundo do Catar e comentou sobre a importância de uma mulher participar das transmissões.

“Acompanho o futebol desde pequena, meu pai que me levava ao estádios. Só que não imaginava narrar. Em 2014, eu estava cursando pós de jornalismo esportivo, e a Rádio Globo lançou um desafio para buscar narradoras. Eu ganhei e tive oportunidade de narrar. Nunca imaginei me tornar uma narradora muito pelo fato de nunca ter visto mulher narrando. Agora as meninas podem ligar a televisão e até o rádio, porque tem mulher narrando. É o que dá força e motiva”, afirmou a narradora.

A Copa do Mundo do Catar terá início em 21 de novembro. Já a decisão do torneio está marcada para 18 de dezembro, no Estádio Lusail. O Brasil está no Grupo G do torneio, e enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos.