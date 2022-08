Globo comete gafe ao vivo e confunde Luisa Marilac com mulher suspeita de assassinato

Durante a exibição do jornal SP2, na noite dessa terça-feira (30), na TV Globo, o apresentador José Roberto Burnier apresentou uma reportagem sobre um crime cometido em São Bernardo do Campo (SP). Porém, ao mostrar um vídeo da suposta criminosa, o jornal cometeu uma gafe: ao invés de mostrar imagens da suspeita do assassinato, foram divulgadas imagens da escritora e YouTuber Luisa Marilac, de 44 anos, que não tinha nada a ver com o crime cometido.

“A investigação revelou que a maquiadora e cantora Maryana Elisa Rimes Paulo uma mulher trans de 49 anos, matou e assumiu a identidade de uma outra pessoa. Maryana começou a se apresentar como Marcelo, que conheceu em festas”, afirmou a reportagem. Porém, ao exibir imagens que deveriam ser de Maryana, a reportagem acabou divulgando um vídeo de Luisa Marilac no lugar.

Após a grande repercurssão, Luisa postou em seu perfil do Instagram o vídeo do momento em que a reportagem comete o grave erro e acaba exibindo o seu vídeo. “Globo do céu, quer me matar?”, declarou Luisa na legenda da postagem.

Globo pede desculpas pelo erro Emissora assume equívoco! Devido a grande repercurssão da gafe, no final da exibição do jornal, o apresentador José Roberto Burnier se pronunciou sobre o erro cometido pela emissora e pediu desculpas para Luisa Marilac e para os telespectadores.

“No início do jornal, nós falamos de um crime lá em São Bernardo e mostramos um vídeo da YouTuber Luísa Marilac como se fosse a suspeita Maryana Elisa Rimes Paulo. O vídeo foi passado pela polícia, porque Maryana tinha postado esse vídeo nas redes sociais dela. Agora pouco, o delegado falou com nossa produção e admitiu o erro. À Luísa Marilac e aos nossos telespectadores, pedimos desculpas”, esclareceu o apresentador.

A edição completa do jornal, que foi exibido nessa terça (30), pode ser conferida no G1. Porém, a produção do SP2 já retirou as imagens de Luisa do ar e deixou apenas as fotos de Maryana Elisa, a verdadeira suspeita do assassinato.

