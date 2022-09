Globo convida Jojo Todynho para apresentar programa durante a Copa do Mundo e web vai à loucura

Novidade boa vindo aí! A Globo decidiu convidar a cantora Jojo Todynho para ser uma das comandantes do programa ‘Central da Copa’, que será exibido diariamente no canal em horário nobre durante toda a Copa do Mundo do Catar, em novembro.

A ideia da emissora é que a artista seja uma “representante popular” do torcedor que só vê futebol de quatro em quatro anos. Além de Jojo, estarão na atração os apresentadores Alex Escobar e Lucas Gutierrez, o narrador Galvão Bueno e o humorista Marcelo Adnet.

O programa estreia no dia 21 de novembro, um dia após o inicio da Copa do mundo, que terá o primeiro jogo exibindo no domingo, entre Catar e Equador, às 13 horas.

Jojo Todynho detona DJ Batata Clima tenso! Jojo Todynho não gostou de saber que o DJ Batata vem falando publicamente que se resolveu com ela e está disposto a voltar a lhe seguir nas redes sociais. A confusão começou após o ex-produtor da cantora revelar que já tinha deixado a briga dos dois no passado.

Jojo não deixou barato e detonou o DJ. “Ele não vai voltar a me seguir e nem eu voltarei a segui-lo, porque ele está bloqueado no meu Instagram”, detonou Jojo Todynho. “Aconteceram coisas que, por gratidão a ele, eu prefiro não falar. Vem acontecendo há muito tempo, mas eu não tinha estrutura para sair dele”, completou.

