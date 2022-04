Globo e DAZN chegam a acordo de transmissão dos jogos do Vitória na Série C

A TV Globo anunciou que entrou em um acordo com a empresa de streaming DAZN para a transmissão dos jogos do Vitória como mandante na Série C. Até então, o Vitória não tinha fechado um acordo com a DAZN, já que no ano passado, na Série B, todas as suas partidas eram exibidas na TV Bahia e no canal fechado Premiere, ambos da Globo.

Após cair para a terceira divisão, o Leão resolveu entrar no acordo coletivo do streaming, que detém os direitos de transmissão de toda a Série C. Faltava então um acordo da Globo para que houvesse um sublicenciamento dos direitos de exibição. Agora, todas as partidas do Vitória serão transmitidas pelo DAZN, enquanto a TV Bahia manteve o direito de exibir em rede aberta até seis partidas do Vitória como mandante. São três jogos na primeira fase, dois na segunda e grande final, caso o clube chegue até a decisão.