Globo erra e mostra vídeo de Luisa Marilac no lugar de suspeita de homicídio

A youtuber e ativista LGBTQUIA+ Luísa Marilac, que ficou conhecida pelo meme ‘bons drinks’, foi confundida com uma suspeita de homicídio em uma reportagem exibida pelo SPTV, telejornal da TV Globo. Ao falar do crime, a emissora colocou no ar um vídeo de Luísa, mas a suspeita na verdade é Mariana Elisa Rimes Paulo, de 49 anos, acusada de matar um amigo, assumir a sua identidade e movimentar cerca de R$1 milhão.

“O vídeo foi postado nas redes sociais dois dias antes da polícia prender Maryana Rimes Paulo, uma mulher trans de 49 anos”, diz o repórter sobre o vídeo de Marilac que abre a reportagem.

Ao final do programa, o apresentador José Roberto Burnier retratou o erro, informou que o vídeo de Luísa estava nas redes sociais da suspeita e que a confusão foi feita pela polícia.

“No início do programa, nós falamos de um crime lá em São Bernardo do Campo e mostramos um vídeo da youtuber Luísa Marilac como se fosse a suspeita Maryana Elisa Rimes Paulo. O vídeo foi passado pela polícia porque Maryana tinha postado esse vídeo nas redes sociais dela. Agora a pouco, o delegado falou com a nossa produção e admitiu o erro. À Luísa Marilac e aos nossos telespectadores pedimos desculpas”, finalizou o jornalista.

Veja reportagem: