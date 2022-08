Globo Rural zoa eliminação do Atlético: ‘Não se cria galo em área de porco’

A derrota do Atlético para o Palmeiras por pênaltis, na Copa Libertadores, segue repercutindo nas redes sociais. A Revista Globo Rural, publicada pela Editora Globo, também entrou na brincadeira e zoou a eliminação do time alvinegro nas quartas de final da competição.

Nesta quinta-feira (11/8), o perfil oficial da revista sobre agronegócio compartilhou no Twitter uma matéria de 2018 chamada “Como criar galo índio gigante”. Na legenda, a Globo Rural ainda escreveu “Não se cria galo em área de porco”.

A frase faz referência a derrota do Atlético nas quartas de final da Libertadores no Allianz Parque, casa e “área do Porco”.

Nos comentários da públicação, internautas já brincam sobre uma possível “nota de repúdio” do time mineiro, fazendo referência a outra brincadeira protagonizada pela revista Globo Rural

Quartas de final da Libertadores

Atlético foi eliminado pelo Palmeiras nessa quarta-feira (10/8) após perder por 6 a 5 na disputa por pênaltis no Allianz Parque. No tempo regular as duas equipes ficaram no empate de 0 a 0. O Verdão ainda teve dois jogadores expulsos da partida.

No jogo de ida, no Mineirão, o Galo chegou abrir 2 gols de diferença, mas foi alcançado pelo Porco que acabou com a vantagem nos acréscimos.