Globo se pronuncia sobre suposto contrato vitalício de Galvão Bueno

Galvão Bueno anunciou que vai se aposentar da televisão ao final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Entretanto, o narrador confirmou que tem um acordo com a Globo para não assinar com nenhuma outra emissora. O fato gerou especulações sobre um possível contrato vitalício com o canal dos irmãos Marinho.

De acordo com Ricardo Feltrin, do portal Splash, o narrador será a quarta personalidade a manter um acordo vitalício com a Globo, mas que, não necessariamente, ele manterá um salário mensal. Os outros três são Cid Moreira, Sérgio Chapelin e Léo Batista.

O acordo poderá envolver outros tipos de bonificações ou formas de pagamento sem frequência temporal. Galvão Bueno já teria, por exemplo, um projeto com o Grupo Globo para um documentário sobre sua vida no Globoplay.

Durante uma entrevista ao Lance, o narrador também contou que poderá migrar para outras plataformas, como o YouTube, por exemplo. A aposentadoria, entretanto, não significa que o veterano deixará de aparecer na Globo. Galvão ainda deve continuar aparecendo como convidado de programas ou em comerciais.

Procurada pelo colunista, a emissora se manifestou sobre o assunto e afirmou que “não procedem as informações sobre Galvão Bueno” ter um contrato vitalício.

