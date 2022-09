Globo vai substituir Patrícia Poeta e Manoel Soares por outra famosa, diz colunista

Parece que os dias da Patrícia Poeta e Manoel Soares no ‘Encontro‘ estão contados… De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, os dois podem ser trocados por outra famosa, que ficará no comando da atração.

Após algumas reuniões com a direção da emissora, o nome que surgiu para substituí-los é da apresentadora do “É de Casa”, Maria Beltrão. Se tudo correr como o esperado pela empresa, a ex-âncora da GloboNews vai estrear no ‘Encontro’ em abril de 2023.

Lo Bianco ainda revelou que as negociações estão muito adiantadas ao ponto de Beltrão fazer exigências para a empresa. Entre as solicitações da loira, está a possibilidade de fazer coberturas e matérias externas em algumas ocasiões, dando mais vida ao jornalismo dentro do programa matinal.

Globo já prepara Maria Beltrão para substituir Patrícia Poeta no ‘Encontro’ (Foto: Reprodução / Globo)

Manoel Soares se pronuncia sobre briga com Patrícia Poeta Em entrevista ao jornal “Poder”, Manoel Soares finalmente quebrou o silêncio e falou sobre sua briga com a co-apresentadora do ‘Encontro’, Patrícia Poeta. “Obviamente, tanto eu como a Patrícia temos visões de mundo que se conectam, senão não estaríamos trabalhando no mesmo programa”, reforçou.

Manoel ainda aproveitou para dar um puxão de orelha no público: “O Brasil tem tantas urgências a serem tratadas que seria falta de responsabilidade jornalística se nós perdêssemos tempo dando atenção para pseudorrusgas que existam”.

